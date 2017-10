Op het ijs van Thialf is Koen Verweij verrassend kampioen geworden op de 1500 meter bij het NK afstanden. In de schaatstempel in Heerenveen reed de Noord-Hollander, die met de Russische schaatsers traint, 1.45.07. Thomas Krol werd tweede in 1.45.35 en aftredend kampioen Sven Kramer derde met 1.46.50. Kjeld Nuis, de wereldkampioen op de 1500 meter, werd teleurstellend zesde.