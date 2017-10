Antoinette de Jong wint de 3000 meter, Ireen Wüst tweede

Antoinette de Jong heeft haar eerste nationale titel op het NK afstanden te pakken. De inwoonster van Rottum won in ijsstadion Thialf de 3000 meter in 4.05.59. Zevenvoudig kampioen Ireen Wüst kwam net tekort. Haar 4.06.13 was goed voor het zilver. Irene Schouten werd derde in 4.06.31. Carlijn Achtereekte werd vierde in 4.06.42 en Carien Kleibeuker vijfde in 4.09.55.