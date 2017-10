'Culturele Hoofdstad heeft zich te lang op Europa gericht'

Stichting Culturele Hoofdstad 2018 heeft zich te lang bezig gehouden met het halen van Europa naar Fryslân, in plaats dat Leeuwarden en Fryslân aan Europa werden getoond. Tenminste dat zegt Joop Mulder. Met zijn eigen Culturele Hoofdstadproject 'Sense of Place' loopt het onderhand wel goed, maar regels en geld zorgen soms nog voor problemen.

Dat is vooral jammer voor kunstenaars zoals Jan Ketelaar uit Drachten. Ketelaar werkt aan twee grote beelden die bij Holwerd moeten komen en onderdeel zijn van Sense of Place. Hij is al twee jaar bezig met zijn beelden, maar geld krijgt hij niet. Met behulp van crowdfunding is wel geld binnengehaald, maar niet genoeg om van te leven.

Mulder begrijpt het dilemma maar al te goed, maar kan ook geen ijzer met handen breken. Het proces gaat langzaam, maar volgens Mulder komt het goed. Vooral regels en rapporten van adviesbureaus die veel meer geld kosten dan van tevoren gedacht werd.

Culturele Hoofdstad biedt wel ondersteuning, maar niet veel. De hoop is dat het beter wordt. De afgelopen jaren hield dat niet over. De focus lag teveel op Europa, in plaats van Fryslân. De laatste weken lijkt dat te kantelen. Er komt meer aandacht voor de kunstenaars hier en de focus ligt nu meer op wat wij Europa te bieden hebben. Dat is een goede ontwikkeling, aldus Mulder. Volgens Mulder komt er in november geld vrij van het Waddenfonds.

Wie de beelden van Ketelaar wil zien kan zaterdag naar Drachten toe. Tussen 13.00 en 17.00 uur staan de deuren open aan de Tussendiepen, huisnummer 6.