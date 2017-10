Finaleplaats voor tennisser Sander Arends in Brest

De Leeuwarder tennisser Sander Arends heeft vrijdagavond de finale bereikt van de ATP Challenger in het Franse Brest. In het dubbelspel rekende hij samen met Antonio Sancic uit Kroatie in de supertiebreak af met het duo Sander Gille en Joran Vliegen. Met 10-5 in die tiebreak ging de wedstrijd naar Arends en Sancic.

De winnaars hadden de eerste set nog met 7-5 verloren. Door de tweede set te winnen met 6-3 en de supertiebreak binnen te halen mag het Fries-Kroatische duo dit weekend uitkomen in de finale in Brest.