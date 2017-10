Honderden klassieke auto's te zien in WTC Expo

In het WTC Expo in Leeuwarden is vrijdag de beurs 'ClassicsNL' begonnen. Honderden klassieke auto's zijn daar dit weekend te zien. Van hele normale, zoals de Opel Kadett, tot hele exclusieve auto's, zoals de Jaguar E-Type Serie 13.8 FHC.

Op de beurs komen veel bezoekers af. De meesten omdat het voor hun een feest van herkenning is. Sommige auto's stonden 50 jaar geleden bij de mensen voor de deur. Maar de bezoekers kunnen ook andere beweegredenen hebben. Bijvoorbeeld om mooie foto's te maken, of grootvaders die over het verleden vertellen.

Anderen zoeken een object om in te beleggen. Bepaalde Mercedessen, Porsche's of Jaguars brengen tonnen op omdat er daar niet veel van zijn. Ook voor mensen met een kleinere beurs kan beleggen in klassiekers een interessante optie zijn, omdat de rentestand erg laag is.