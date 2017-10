Geluk en zelfvertrouwen moeten SC Heerenveen uit dip halen

Geluk en zelfvertrouwen. Dat heeft SC Heerenveen nodig om uit de sportieve dip te komen. De Feansters verloren hun laatste vier wedstrijden. Volgens aanvoerder Stijn Schaars kan Heerenveen uit deze slechte fase komen wanneer iedereen weer energie in zijn spel legt.

"We hebben wat geluk nodig", zegt de aanvoerder, "en dan keert het zelfvertrouwen ook terug. We weten dat we goed kunnen voetballen. Dat hebben we ook laten zien. Als iedereen doet wat ie moet doen en daar honderd procent voor gaat, ben ik ervan overtuigd dat we uit deze dip komen." Schaars speelde afgelopen woensdag in de bekerwedstrijd tegen Willem II niet mee. "Ik kan niet drie wedstrijden in zeven dagen spelen. Achter die beslissing sta ik nog steeds."

Middenvelder Morten Thorsby heeft een vergelijkbare lezing over de manier waarop Heerenveen er weer bovenop kan komen. "Ik speel hier nu vier jaar en elke keer hebben we zo'n dip. We moeten positief blijven en hard werken. Dan komen we wel weer terug. Tegen Willem II was het de tweede helft al veel beter. Voetballen kunnen we wel."

Komende zondag speelt Heerenveen om 16.45 uur in het eigen Abe Lenstra Stadion tegen AZ.