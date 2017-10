KNSB en Thialf verlengen samenwerking tot 2022

IJsstadion Thialf blijft de komende vijf jaar de topsportlocatie van het Nederlandse schaatsen. De schaatsbond KNSB en Thialf hebben vrijdagavond het samenwerkingscontract verlengd tot 2022. Beide partijen willen hiermee de dominante positie van Nederland als schaatsland behouden.

Concreet betekent de contractverlenging dat de Nederlandse topschaatsers in Thialf blijven trainen en dat de grote nationale wedstrijden in Heerenveen blijven. Directeur van Thialf Marc Winters is blij met de verlenging en trots dat het ijsstadion wordt erkend als landelijke topsportlocatie.