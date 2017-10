Straf voor 19-jarige man uit Drachten vanwege GHB-bezit

Een 19-jarige man uit Drachten mag de komende drie jaar geen drugs gebruiken of alcohol drinken, omdat hij dit jaar twee keer werd betrapt op het in bezit hebben van GHB. Dat heeft de politierechter vrijdagmiddag bepaald. Daarnaast kreeg de man een voorwaardelijke werkstraf van 90 uur opgelegd.

In april werd de man met GHB betrapt bij een feest in Kollum. Een paar maanden later liep hij met enkel een zwembroek aan door zijn woonplaats. Toen hij daar bij de supermarkt door de politie op werd aangesproken, had hij meer dan 200 gram GHB bij zich. De man heeft een verstandelijke beperking en zit in een instelling voor begeleid wonen.