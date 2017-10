Werkstraf van 120 uren voor lood- en koperdief

Een man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft een werkstraf van 120 uren gekregen, omdat hij geprobeerd heeft lood en koper te stelen. De man deed dat eerst op het terrein van het vroegere Verkeerspark in Assen. Daar werd hij betrapt.

Later zou hij in Oosterwolde lood van een dak meenemen. Hij had al zes meter losgesneden toen hij werd betrapt. Hij ging er vandoor, klom over een muur en belandde op de motorkap van een auto. Daar kon de politie hem arresteren. Naast de werkstraf moet de man de eigenaar van die auto zo'n 800 euro schadevergoeding betalen.