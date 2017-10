Extra onderzoek naar binnensmokkelen scherp voorwerp

Er komt extra onderzoek naar hoe verdachte Admilson R. maandag een scherp voorwerp mee het gerechtshof in kon nemen. Dat meldt RTV Drenthe. De verdachte probeerde zichzelf tijdens een zitting met een scherp voorwerp te verwonden.

Eerder kondigde het gerechtshof zelf al onderzoek aan, maar nu gaan ook de gevangenis in Vught en de Dienst Vervoer en Ondersteuning de zaak onderzoeken. Die laatste instantie bracht Admilson R. maandag van Vught naar Leeuwarden. Volgens een woordvoerder van justitie is R. wel gefouilleerd toen hij in Vught werd opgehaald. Hij werd met zijn broer veroordeeld voor drie moorden. Maandag werd het hoger beroep, dat tegen de straf werd ingediend, behandeld.