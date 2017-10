Rappende voetbaltrainer uit Franeker gaat opnieuw viraal

Niek Tiemersma heeft opnieuw een filmpje gemaakt dat viraal gaat in de voetbalwereld. De jonge trainer werd landelijk bekend met een filmpje van zijn jeugdteam bij SC Franeker. Hij motiveerde zijn team voorafgaand aan een wedstrijd met een speciaal gemaakte rap. Nu gaat er een nieuw filmpje van de jonge trainer rond die met zijn vorige filmpje een contract als jeugdtrainer bij SC Cambuur verdiende. In het nieuwe filmpje rapt Tiemersma over de rol van vrijwilligers in het amateurvoetbal. ''Dit is voor hen die er altijd voor je zijn. Voor de grens, voor de scheids en de ouders langs de lijn. Voor helden van de club die die dingen voor je fixen.''

Het filmpje is gemaakt door Tiemersma voor een nieuwe campagne van de KNVB. Het filmpje op de Facebookpagina van Tiemersma is nu al duizenden keren bekeken.