''Wintertijd? Ophouden met die onzin!''

Het is weer het weekeinde van de wintertijd. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok een uur achteruit. Al twijfelen veel mensen daar nog over. ''Moet hij niet net vooruit? We kunnen toch een uur langer slapen?'' Hoe dan ook, het kon weleens de laatste keer zijn dat we de klok moeten verzetten. Het Europees Parlement gaat in december stemmen over het voorstel om het af te schaffen en daar lijkt een meerderheid voor te zijn.

Op de Leeuwarder vrijdagmarkt waren de meningen zeer verdeeld. ''Prima zaak, snel ophouden met die onzin'', maar ook: ''Nee drommels, dat moet altijd doorgaan, lekker lang licht in de zomer!'' Anderen zijn niet overtuigd van die voordelen: ''Mensen, dieren, alles raakt in de war. En dat energie-argument is ook al lang achterhaald!'' De stoffenkoopman heeft er genoeg van dat dingen altijd moeten veranderen: ''Wat een drukte om niets. Laat het nu eens bij het oude. Ik word er doodmoe van...''