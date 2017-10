Schutsluis en brug in het centrum van Makkum aangepakt

De schutsluis en brug in het centrum van Makkum worden op korte termijn aangepakt. De afgelopen tijd waren er veel storingen in het bedieningssysteem van de brug en de sluis. Dat zorgde voor oponthoud voor de scheepvaart en het autoverkeer. De gemeente Súdwest-Fryslân had eerst echter geen geld voor de opknapbeurt. Door het werk aan de steigers op te schuiven kan er toch op korte termijn begonnen worden met het oplossen van de problemen.

De sluis is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Na het afschaffen van het bruggengeld in Súdwest-Fryslân varen er steeds meer schepen van Warkum of Bolsward binnendoor naar Makkum. Het afgelopen jaar alleen al 7.000.

Het werk aan de steigers wordt nu later opgepakt. Volgens wethouder Durk Stoker moeten die ook voor de zomer van volgend jaar weer helemaal in orde zijn.