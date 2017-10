Op de Dokkumertrekweg bij Wetsens is vrijdagmorgen een lijnbus de sloot ingereden. Er zaten op het moment van het ongeluk nog geen reizigers in de bus. De chauffeur is nagekeken op verwondingen door ambulancepersoneel, maar kwam met de schrik vrij. Naast een ambulance, rukten ook de brandweer en een duikteam uit voor het ongeluk. De oorzaak is nog onduidelijk.