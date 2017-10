Schip botst tegen brug Princes Margrietkanaal bij Stroobos

Een schip met daarop een hijskraan is vrijdagochtend op de brug over het Van Starkenborghkanaal bij Stroobos geknald. Door de botsing is er op het schip een ravage ontstaan. De kraan raakte zwaar beschadigd, de schade aan de brug valt mee. Bij een eerste inspectie kwam naar voren dat er alleen wat kapotte lampen waren en wat lakschade.

Er raakte niemand gewond bij de botsing. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Op 17 oktober ging het op hetzelfde kanaal ook al mis. Bij Noordhorn kwam toen een binnenvaartschip vast te zitten onder een hefbrug.