Mogelijk nieuwe autisme-opvang in Drachten

In het oude Servotel in Drachten komen mogelijk volwassenen met autisme te wonen. Wanneer er genoeg belangstelling is, wil de zorgorganisatie IVA daar een opvang beginnen. IVA staat voor In Voor Autisme en heeft nu zestien locaties in het land, onder andere in Leeuwarden. Mensen wonen zelfstandig en krijgen begeleiding op het gebied van wonen en werken.

Om uit te vinden of er genoeg belangstelling is om in Drachten een locatie te beginnen, is er op 20 november een informatiebijeenkomst in het oude Servotel.