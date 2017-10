Dorpsbelang Kollum bang voor banenverlies

Dorpsbelang Kollum is bang dat werk-/leerbedrijf NoardEast Fryslân (NEF) naar Dokkum gaat. Volgens Plaatselijk Belang Kollum zorgt het mogelijke banenverlies voor onrust in het dorp. Bij de NEF-vestiging in Kollum werken zo'n 150 mensen.

De gemeente Kollumerland c.a. is op weg naar een herindeling waarin zij opgaan in de gemeente Noardeast-Fryslân. Plaatselijk Belang Kollum is bang dat met de komst van de nieuwe gemeente veel voorzieningen uit het dorp geleidelijk naar het grotere Dokkum worden verplaatst. Volgens hen wordt het angstbeeld van de nieuwe gemeente bevestigd door het mogelijke verlies van de NEF.