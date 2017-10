Dijkhuizen: ''Mooie loting en fijn dat we thuis spelen''

Trainer Marinus Dijkhuizen van SC Cambuur is goed te spreken over de bekerloting van de Leeuwarders. Donderdagavond heeft de loting laten zien dat in de achtste finales GVVV de tegenstander is. De ploeg staat tweede in de tweede divisie, een niveau onder de Jupiler League. ''Het is een mooie loting. Ik ben er vooral heel blij mee dat we nu een keertje thuis spelen'', zegt Dijkhuizen. In de eerste twee bekerrondes stonden er voor Cambuur nog verre uitwedstrijden op het programma in Helmond en Den Bosch. ''Dan ga je 's middags al weg en ben je heel laat terug. Dat hebben we nu een keertje niet.''

Ondanks dat de ploeg uit Veenendaal een divisie lager speelt, is deze volgens Dijkhuizen wel een goede tegenstander. ''Het is absoluut niet een makkie, want het is een goede amateurploeg.'' De Cambuur-trainer is persoonlijk ook blij met GVVV als tegenstander. ''Toen ik trainer van Montfoort was, hebben we er meerdere keren tegen gespeeld. Dat maakt het extra leuk. Ik ken daar nog wel wat mensen en heb er goede herinneringen aan'', vertelt Dijkhuizen.

''Niet rijk rekenen''

Technisch directeur Gerald van den Belt is ook zeer wijs met de loting. ''Het is een mooie loting voor ons. Het belangrijkste was dat we een thuiswedstrijd kregen. Toen dat eruit rolde maakte het me eigenlijk ook niet meer uit of het Feyenoord werd of de amateurs van GVVV. Laten we ons trouwens ook niet rijk rekenen. De Graafschap is gestruikeld over Kozakken Boys en die staan onder GVVV.''

De bekerwedstrijd tegen GVVV wordt waarschijnlijk op dinsdag 19 december gespeeld. Anders wordt het op woensdag 20 of donderdag 21 december.