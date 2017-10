Spoorbrug over Van Harinxmakanaal dicht door storing

De spoorbrug bij het Van Harinxmakanaal is enige tijd gesloten. Na onderhoudswerk aan de brug is er door een medewerker van aannemer Hollandia gereedschap achtergelaten, waardoor de hefcilinder kapot is gegaan.

Het treinverkeer tussen Leeuwarden, Harlingen en Sneek heeft geen last van het defect. Voor de scheepvaart is dat anders: omdat de brug zo'n vijf meter hoog is, moeten zeilschepen omvaren. Het is niet duidelijk hoe lang de brug dicht blijft, omdat er moet worden gekeken of er een nieuwe cilinder moet komen of dat deze cilinder nog kan worden gemaakt. Prorail doet nu onderzoek en weet komende week meer.