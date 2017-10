In Drachten is donderdagavond op de kruising van de Noordkade met de Torenstraat een scooter aangereden door een auto. De scooter werd bestuurd door een vrouw. Ze viel en bleef op de grond liggen. De bestuurder van de auto is doorgereden.

Politie- en ambulancepersoneel hebben de vrouw geholpen. Na een korte behandeling kon ze zelfstandig naar de dokterswacht.