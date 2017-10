KNN Cellulose wil nog meer wc-papier omzetten in asfalt

Asfalt van wc-papier. Een paar jaar geleden was dit nog een wild toekomstplan, maar bij KNN Cellulose is het intussen de gewoonste zaak van de wereld. Het bedrijf wil op termijn 1.000 ton Recell per jaar produceren. Recell is een grondstof voor asfalt en is gemaakt van cellulose dat uit oud wc-papier is gehaald.

Met proefprojecten, onder andere in Jelsum en op Ameland, heeft het Leeuwarder bedrijf laten zien dat de stof aan alle normen voldoet en even lang meegaat als 'gewoon' asfalt. Erik Pijlman van KNN Cellulose: "We zijn nu bezig om de apparatuur en bronnen te verkrijgen om deze productiehoeveelheid te kunnen halen. We zijn ook in gesprek met veel geïnteresseerde afnemers. De markt is er klaar voor."

Pijlman is erg enthousiast en hoopt in de toekomst nog meer gerecyclede cellulose te maken. Ook van ander papierafval.