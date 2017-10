SC Cambuur loot thuis tegen GVVV in beker

SC Cambuur neemt het in de achtste finales van het KNVB bekertoernooi op tegen tweede divisionist GVVV. Dat heeft de loting van donderdagavond uitgewezen. De Leeuwarders spelen in het eigen Cambuur Stadion tegen GVVV, dat op dit moment op de tweede plaats staat in de tweede divisie. Dat is een niveau lager dan de Jupiler League.

De wedstrijden in de achtste finales worden gespeeld op dinsdag 19, woensdag 20 of donderdag 21 december. In de eerste ronde was Cambuur met 5-1 te sterk voor Helmond Sport. Dinsdag werd in de tweede ronde met 2-0 gewonnen van FC Den Bosch. SC Heerenveen werd woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde door een 2-1 nederlaag tegen WIllem II.