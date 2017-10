Roekeloze automobilist ramt politieauto in Sneek

Een automobilist is donderdagavond aangehouden nadat hij roekeloos door Sneek reed. Daarbij ramde hij een politieauto. De politie kreeg meerdere meldingen over de bestuurder omdat hij met hoge snelheid over de Singel in Sneek reed. Op de kruising met de Hoogend raakte de auto in de slip. De bestuurder had zijn auto niet meer onder controle, tolde in het rond en knalde daarna tegen een politieauto. De verdachte wilde ervandoor gaan, maar de politie zette zijn auto klem. Hij is meegenomen naar het bureau. Er wordt uitgezocht of de man drank of drugs heeft gebruikt.