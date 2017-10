Orkambi in basispakket: ''Het voelt als een overwinning''

Een mooie dag was het, donderdag, voor de 80-jarige Hans van der Meulen uit Sneek. Het medicijn tegen 'cystic fybrosis', oftewel taaislijmziekte, komt in het basispakket. Eerst mocht het niet zo zijn omdat het medicijn - Orkambi - volgens minister Edith Schippers veel te duur was. Het zou per patiënt 170.000 euro per jaar kosten.

Na een gesprek met het bedrijf Vertex heeft Schippers toch anders besloten, waarbij de voorwaarde van Vertex was dat de afgesproken prijs geheim blijft. Het medicijn verbetert de longfunctie en bestrijdt ook andere symptomen van de ziekte.

Van der Meulen en zijn vrouw verloren twee dochters aan de ziekte. Een van de dochters werd drie dagen oud, de ander 13 jaar. Na het overlijden van de tweede dochter hebben ze zich altijd ingezet voor de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. ''Wij verkopen op markten al meer dan 35 jaar lang kaarten, postzegels, lampen en alles wat mensen nog meer kunnen verzamelen. Zo hebben wij in al die jaren al 240.000 euro bij elkaar gebracht voor de stichting.''

De doorbraak was dan ook fantastisch nieuws voor het paar. ''Het voelt echt als een overwinning. Waren zulke medicijnen maar in onze tijd beschikbaar. Ik vind het erg mooi dat de 750 mensen in Nederland die hier baat bij kunnen hebben, het medicijn nu kunnen krijgen.'' Hoewel Van der Meulen niet meer op de markt kan staan, gaat hij gewoon door met de verkoop voor de stichting. Dat doet hij vanuit huis.