Voetballer Issa K. verdacht van seks met minderjarige

SC Cambuurspeler Issa K. staat maandag tegenover de rechter. Hij wordt ervan verdacht seks gehad te hebben met een 15-jarig meisje. De nu 21-jarige K. zou in de periode tussen juni en augustus 2015 seks met het meisje hebben gehad. In die tijd was hij huurspeler bij FC Utrecht. De voetballer staat met nog vijf anderen terecht.

Woordvoerder Ruben Sijtsma van Cambuur zegt dat de club niet op de hoogte was van de rechtszaak. ''We willen de strafzaak van maandag ook eerst afwachten voor wij er inhoudelijk iets over gaan zeggen. We gaan natuurlijk wel met Issa om de tafel om dit met hem te bespreken.''