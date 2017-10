Werkstraf voor man uit Harlingen na poging mishandeling

Een 18-jarige man uit Harlingen heeft donderdag een werkstraf gekregen van 70 uren plus 70 uren voorwaardelijk. De man kreeg deze straf vanwege een poging tot zware mishandeling en openlijke geweldpleging in Makkum, in juli dit jaar.

De man was met een groep vrienden naar de kermis in Makkum geweest. Daar kreeg hij het aan de stok met een andere man. Wat er precies is gebeurd en hoe de ruzie is ontstaan, blijft onduidelijk. Wel was duidelijk dat de man uit Harlingen had geslagen. Dit bleek uit de conclusie van de rechter na verhoor van verschillende getuigen.