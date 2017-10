Thialf dit weekeinde decor van de NK Afstanden

Schaatstempel Thialf is vanaf vrijdag weer drie dagen het decor van de NK Afstanden. Dat betekent ook dat het Olympische seizoen is begonnen. Op alle afstanden komen de Friese en Nederlandse toppers in actie. Op zondag wordt als laatste ook nog de massastart gereden.

De NK Afstanden is het selectiemoment voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden van het nieuwe seizoen. Deze wedstrijden zijn in Heerenveen (11-12 november), Stavanger (17-19 november), Calgary (1-3 december) en Salt Lake City (8-10 december).

Eind december is in Thialf het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Met behulp van de resultaten van de wereldbeker en het OKT worden de schaatsers en schaatssters geselecteerd voor de Olympische Spelen 2018 in Pyeongchang in Zuid-Korea in februari.

Regerend kampioenen

Bij de vrouwen is Jorien ter Mors de regerend kampioen op de 500 en 1000 meter, Ireen Wüst op de 1500 en 3000 meter en Carien Kleibeuker op de 5000 meter. Bij de mannen moet Dai Dai Ntab op de 500 meter zijn titel verdedigen. Kai Verbij doet dat op de 1000 meter, Sven Kramer op de 1500 meter en de 5000 meter, Jorrit Bergsma was afgelopen jaar de beste op de 10 kilometer.

Voorbeschouwing Team CLAFIS

Het wordt een druk weekeinde voor het team van coach Jillert Anema. De mannen van Team CLAFIS rijden zaterdag eerst de 5 kilometer op de NK Afstanden, zaterdagavond de marathon in Leeuwarden en zondag nog de 10 kilometer.

Dat zijn veel kilometers. ''57'', rekent Anema uit. ''Een beetje kilometers maken is niet zo erg. Het is goed om dat in de benen te hebben. Veel schaatsrijden hoeft het winnen van titels niet in de weg te zitten.''