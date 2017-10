Ouders Halbe Zijlstra: ''Dit hadden wij niet verwacht''

Fryslân heeft weer een minister voortgebracht. Donderdag is Halbe Zijlstra geïnstalleerd als minister van Buitenlandse Zaken. In Oosterwolde is men trots over de benoeming. Bij vader en moeder stond de televisie donderdagochtend uiteraard aan. Ze hadden niet verwacht dat hun jongste kroost de minister van Buitenlandse Zaken zou worden, maar vinden het wel geweldig.

Halbe Zijlstra is na onder andere Annemarie Jorritsma en Hayo Apotheker weer een Fries op een belangrijke post. Vader en moeder zijn dan ook trots, ''maar hadden dit niet verwacht.''