''Iedereen had wel iets met bluesmuzikant Fats Domino''

De legendarische blues-muzikant Fats Domino, woensdag overleden op een leeftijd van 89 jaar, heeft drie keer in Fryslân opgetreden. In de jaren tachtig twee keer in Leeuwarden en in het begin van de jaren negentig in de Sneker Sporthal.

De drie optredens van Domino waren volgens Bauke Algra van artiestenbureau DIBA International Concerts uit Sneek, erg snel uitverkocht. ''Iedereen had wel iets met hem, hij was erg populair. Hij maakte echt een feest van zijn optredens.''

Algra ging zo'n 25 keer met Domino mee op tournee door Europa en raakte goed bevriend met de artiest. Algra noemt het overlijden van Domino een groot verlies. ''Samen met sterren als B.B. King en Chuck Berry verdwijnt zo een generatie rasartiesten.''