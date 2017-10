Fries in Catalonië kritisch over onafhankelijkheid en Madrid

Het is donderdag weer een spannende dag in Catalonië. Het parlement van de Spaanse deelstaat praat donderdagmiddag over het voorstel om de onafhankelijkheid uit te roepen. De Friezen die in Catalonië wonen, zijn kritisch over dat voornemen. Stadsgids Merijn Bouma, oorspronkelijk uit Heerenveen, is voornamelijk bang voor de economische nadelen van onafhankelijkheid. ''De Catalanen moeten hard werken om rond te komen. Er zijn nu al bedrijven die weggaan en toeristen die weg blijven. Dat is niet goed voor Catalonië.'' Maar Bouma is ook kritisch over de regering in Madrid. ''Er verdwijnt nu veel geld uit Catalonië naar Madrid. Daar moet je uiteraard met elkaar over in gesprek gaan. Maar premier Rajoy is niet echt van het poldermodel.''

Merijn Bouma is sinds 2008 in Catalonië. Hij heeft een bedrijf dat fietsexcursies organiseert voor bedrijven en Nederlandse en Belgische toeristen. Met zijn Spaanse vrouw en zoon woont hij in Castelldefels. Hij maakt zich wel zorgen over de politieke escalatie van de afgelopen weken. ''Mijn toekomst ligt hier. Maar ik hoop wel dat dit gedoe een keer ophoudt.''