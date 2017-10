De VVD in Fryslân maakte zich zorgen over chemische stoffen in het water. De Statenfractie van de VVD vraagt zich af of de provincie weet waar de vervuiling van het oppervlaktewater vandaan komt. Volgens de partij komt het niet alleen door de landbouw, hoewel dat wel vaak wordt gedacht. Het is gebleken dat in gebieden met het minste vee de hoogste concentratie vervuiling wordt gemeten.

Het is belangrijk om te weten waar de vervuiling vandaan komt, zegt de VVD. Anders kun je er niets tegen doen.