Een man uit Leeuwarden heeft een werkstraf van 80 uren gekregen omdat hij een hennepkwekerij had. De man zei dat hij met de kwekerij was begonnen omdat hij diep in de schulden zat. Dat kwam omdat hij moest stoppen met het verkopen van softdrugs na het nieuwe beleid van de gemeente. Die wil coffeeshops alleen nog maar in de binnenstad hebben.

De man zou een schuld hebben van twee ton. De straf die hij nu heeft gekregen was ook de eis van de officier van justitie.