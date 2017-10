Omrop TIP: Myn Bildt, dou bist 'n keuninkryk

It Bildt is een karakteristieke plattelandsgemeente in het noordwesten van Fryslân, aan de Waddenzee. Dat verandert komend jaar, It Bildt gaat dan op in de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke. Na zo'n 500 jaar raakt de regio haar 'zelfstandigheid' kwijt.

Een meerderheid van de Bildtkers was tegen de fusie, maar heeft die niet kunnen keren. Een aantal vraagt zich bezorgd af hoe het zal gaan met het eigene van It Bildt; de taal en cultuur die zo sterk verbonden is met de unieke geschiedenis van het gebied.

De Fryslân DOK documentaire 'Myn Bildt, dou bist 'n keuninkryk' is op zondag 29 oktober om 17.00 uur en daarna vanaf 18.00 ieder uur te zien op televisie bij Omrop Fryslân.