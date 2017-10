F-16's Vliegbasis Leeuwarden vliegen vanaf nu weer 's avonds

F-16's van Vliegbasis Leeuwarden vliegen met ingang van komende week weer 's avonds. Piloten en grondpersoneel moeten de werkzaamheden ook in het donker kunnen uitvoeren en dus is het van belang om dat te oefenen, zo zegt defensie. F-16's worden meestal ingezet wanneer het donker is. De komende weken wordt van maandag tot en met donderdag 's avonds gevlogen, op zijn laatst tot elf uur.