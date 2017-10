Drachten wil squash naar hoger niveau tillen in Fryslân

Een primeur voor squashend Noord-Nederland. In Drachten werd woensdagavond voor het eerst een eredivisiewedstrijd gespeeld. CS Drachten speelde tegen Meersquash uit Hoofddorp, de wedstrijd ging verloren met 6-3. Om de eerste eredivisiewedstrijd van CS Drachten extra klasse te geven, waren er speciale tribunes neergezet. Ook was het live te volgen op Facebook. Thijs Roukens uit Opeinde is een van de grootste squashtalenten van Nederland en speelt dit jaar bij Drachten.

Bij de club willen ze het niveau in de regio omhoog trekken. Daarom hebben ze de dertig beste spelers van Noord-Nederland naar Drachten gehaald. Zo hopen ze de squashsport meer bekendheid te geven. Naast regionale talenten komen er ook wereldtoppers in actie voor Drachten. Een daarvan is de drievoudig wereldkampioen Ramy Ashour uit Egypte. En die wereldtoppers willen ze eigenlijk niet zomaar op een gewone squashbaan laten spelen.