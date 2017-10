Zo'n zeventig kinderen doen deze dagen in Wolvega mee aan een voetbalkamp van Schalke 04. De Duitse club hoopt met het kamp op nieuwe fans. De deelnemers zijn dinsdag begonnen met trainingen die geleid worden door medewerkers van de club. Woensdag zijn de kinderen op bezoek geweest in het stadion van Schalke 04 in Gelsenkirchen. Donderdag wordt er opnieuw gevoetbald.

Schalke 04 is niet alleen actief in Wolvega, maar organiseert op meer plekken in Nederland en België voetbalkampen.