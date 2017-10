Drie twijfelgevallen bij SC Cambuur

SC Cambuur kent voor de thuiswedstrijd tegen Jong PSV drie twijfelgevallen in de selectie. Het is nog niet zeker of Martijn Barto (nek), Alvin Daniels (hamstring) en Issa Kallon (enkel) in de basis kunnen beginnen. Trainer Marinus Dijkhuizen moet afwachten of ze voor vrijdag beschikbaar zijn. "We zullen dat overleggen met de medische staf. Ik wil in principe zo weinig mogelijk veranderen ten opzichte van de basisopstelling tegen FC Den Bosch."

Cambuur won dinsdag de bekerwedstrijd van FC Den Bosch met 2-0. In de spits debuteerde Nigel Robertha in de basis en ook vrijdag zal hij starten. "We waren redelijk tevreden over hem", zei Dijkhuizen.

Cambuur gaat vrijdag op jacht naar de eerste thuisoverwinning van het seizoen. Cambuur zal in eigen huis voorzichtiger voor de dag verschijnen en hoopt dat Jong PSV niet over veel reservespelers van het eerste elftal kan beschikken. Dijkhuizen: "PSV speelt donderdag voor de beker en zondag voor de competitie tegen Vitesse. De kans bestaat dat bijvoorbeeld Gudmundsson niet bij de beloften speelt. En dat vind ik wel een heel goede speler."

De Cambuurtrainer wilde in verband met de twijfelgevallen zijn opstelling nog niet prijsgeven.