Drachtster vrijgesproken van verkrachting in 1998

Een man uit Drachten is vrijgesproken van een verkrachting negentien jaar geleden in Delft. Hij is wel veroordeeld voor diefstal met geweld. Daar kreeg hij een taakstraf van tweehonderd uren voor. De man kwam vorig jaar in beeld voor beide zaken, toen een DNA-match boven water kwam. Die match was al veel eerder gemaakt, maar er was al die tijd niets mee gedaan door een fout van politie en justitie.

De man uit Drachten zei dat hij de vrouw niet heeft verkracht, maar dat ze vrijwillig seks met hem heeft gehad. De rechtbank vond het DNA-materiaal op zichzelf geen bewijs, er waren geen getuigen. Omdat er bij de diefstal wel getuigen waren, wordt de man daarvoor wel gestraft.