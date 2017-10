"Beter informeren over groeiend aantal vliegbewegingen"

De provincie moet de burgers duidelijker informeren over het groeiende aantal vliegbewegingen boven Fryslân. Daarvoor pleit de statenfractie van de PvdA. De partij roept de provincie dan ook op een eigen visie in te dienen, over de aanstaande uitbreiding van Lelystad Airport. Recentelijk bleek dat de vliegtuigen waarschijnlijk meer geluidsoverlast geven dan eerder in het onderzoek werd aangegeven.

Volgens de statenleden van de PvdA heven de misrekeningen voldoende aanleiding om nu met een duidelijker standpunt te komen.