Streppel: “Met passie en beleving komen we hier weer uit"

SC Heerenveen verloor woensdagavond de bekerwedstrijd van Willem II met 2-1, waardoor de spelers uit Heerenveen uitgeschakeld zijn in het KNVK bekertoernooi.

Trainer Jurgen Streppel vond dat zijn ploeg vooral door de blunder van Lucas Woudenberg heeft verloren. Woudenberg speelde de bal te kort terug op keeper MArtin Hansen, waarna Willem II eenvoudig de 2-1 kon maken. “Als je die persoonlijke fout niet maakt, wordt het niet 2-1. Uiteindelijk verlies je dus door een persoonlijke fout."

Na verliespartijen tegen Ajax, FC Utrecht en Vitesse is dit de vierde nederlaag op rij. “Alleen met passie en beleving kom je hier weer uit. Of we maatregelen gaan treffen? Daar gaan we het morgen over hebben”, zei Streppel.

''Een ramp''

Ook spits Henk Veerman was na de uitschakeling erg teleurgesteld. "Dit is voor mij persoonlijk en de club een ramp", zei Veerman. "Hier moeten we het goed over hebben."