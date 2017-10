Op een zeilschip in de haven van Lauwersoog is donderdagochtend brand uitgebroken. Het schip is daarbij zwaar beschadigd geraakt. De brandweer van Dokkum, Zoutkamp en Groningen zijn uitgerukt om de brand te blussen. Het is niet bekend of er mensen op het schip waren toen de brand uitbrak.

Op het schip lagen meerdere gasflessen. De brandweer heeft deze aan vaste wal gebracht. Daarbij kregen ze hup van de KNRM.