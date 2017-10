Ontwerp voor Breedeplaats Franeker definitief vastgesteld

Het nieuwe ontwerp voor de Breedeplaats in Franeker is definitief vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp voor de herinrichting van het plein in het centrum van Franeker goedgekeurd. De gemeente kan nu verder met de uitwerking van de plannen. In het ontwerp voor het plein zijn een fontein, denkbeeld van Balthasar Bekker en groen meegenomen. Het groenplan rondom de Martinikerk wordt gemaakt door de internationaal bekende tuinarchitect Piet Oudolf. Wethouder Caroline de Pee: "De Breedeplaats is het hart van de stad maar mist nog beleving op het moment dat er geen evenementen zijn. Met dit plan krijgt het centrum van Franeker een enorme kwaliteitsimpuls."

Voor omwonenden van het plein wordt binnenkort een inloopdag georganiseerd, waarbij de exacte planning voor het plein wordt toegelicht.