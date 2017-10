Toch niet uitgestorven: platte oester terug in Waddenzee

De platte oester is terug in de Waddenzee. Gedacht werd dat het schelpdier uitgestorven was, maar een visser heeft meerdere exemplaren gevonden bij Vlieland en Texel. Dat is bekendgemaakt door het Programma naar een Rijke Waddenzee. Dat is een samenwerkingsverband van overheden, natuurorganisaties en gebruikers van het Wad. Volgens hen is de vondst bijzonder. De organisaties gingen ervan uit dat de platte oester door intensievere visserij en diverse ziekten al lang was verdwenen uit de Waddenzee.

Oesters zijn belangrijk voor een goed functionerend ecosysteem. Ze eten algen door die uit het water te filteren. Zo dragen ze bij aan meer helder water.