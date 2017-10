De politie heeft woensdagavond in Leeuwarden bij meerdere verkeerscontroles in totaal zes boetes uitgedeeld. Twee automobilisten reden door rood, een andere bestuurder reed 80 kilometer per uur waar 30 per uur het maximum was en een ander had te gladde banden. Twee mensen hadden geen licht op de fiets en kregen daar een boete voor.