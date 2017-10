PvdA Heerenveen: "Aansluiten bij Fryslân Hartveilig"

De fractie van de PvdA in de raad van Heerenveen wil dat de gemeente zich aansluit bij Fryslân Hartveilig. Dat is een stichting die zich inzet om de overlevingskans bij een hartstilstand te vergroten. Dat gebeurt met burgerhulpverleners en AED's. Zeven Frieze gemeenten doen nog niet mee aan Fryslân Hartveilig, Heerenveen is daar een van. De PvdA wil dat de gemeente zich aansluit. De partij heeft hier vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.