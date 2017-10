Bekeravontuur van SC Heerenveen eindigt in Tilburg

SC Heerenveen is er woensdag niet in geslaagd de achtste finales van het KNVB bekertoernooi te bereiken. In Tilburg was Willem II met 2-1 te sterk voor de Feansters, waardoor de bekerwinnaar van 2009 uitgeschakeld is in de strijd om de 'denneappel'.

Zonder Stijn Schaars, die rust kreeg van trainer Jurgen Streppel, begon Heerenveen aardig aan de wedstrijd en was het halverwege de eerste helft dicht bij de openingstreffer. Verdediger Denzel Dumfries raakte met een kopbal de lat, na een voorzet van aanvoerder Reza Ghoochannejhad.

De iraniër moest tegen Willem II centraal voorin plaatsmaken voor Henk Veerman. Die laatste dacht na een halfuur spelen even aan een strafschop, maar scheidsrechter Martin van den Kerkhof zag niets in zijn valpartij. Net voor de rust schoot Martin Ødegaard nog over, waarna beide ploegen zonder te scoren de kleedkamers opzochten.

Fout Woudenberg

Scoren deden de beide eredivisionisten wel in de tweede helft. Ben Rienstra van Willem II zette zijn club op voorsprong, maar lang konden de Tilburgers daar niet van genieten. Ghoochannejhad maakte een paar minuten later al de gelijkmaker, na een pass van Ødegaard. Even later ging Heerenveenspeler Lucas Woudenberg enorm in de fout, waarna Willem II weer op voorsprong kwam. Spits Fran Sol profiteerde van de fout en dat was uiteindelijk de beslissende treffer.

Willem II - SC Hearrenfean (0-0). 48. Ben Rienstra 1-0, 54. Reza Ghoochannejhad 1-1, 61. Fran Sol 2-1. Skiedsrjochter: Martin van den Kerkhof.

Opstelling SC Hearrenfean: Hansen; Dumfries (46. Schmidt), Høegh, Pierie, Woudenberg (71. Van Amersfoort); Thorsby, Ødegaard (74. Vlap), Kobayashi; Ghoochannejhad, Veerman, Rojas.