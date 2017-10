VC Sneek bijna probleemloos langs Set Up '65

De volleybalsters van VC Sneek heeft woensdagavond een eenvoudige overwinning in competitie behaald tegen Set Up '65. De koploper van de eredivisie was in eigen huis veel te sterk voor de ploeg uit Oostmarsum. Na drie sets was de wedstrijd al beslist.

De dames van Sneek wonnen de eerste set met 25-16. De tweede set was een 'walk over' voor Sneek en eindigde in 25-9. De derde set werd met iets meer moeite in de wacht gesleept: 25-21.

Door de overwinning van Sneek blijft de ploeg van trainster Petra Groenland koploper in de eredivisie.