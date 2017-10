Autismecampus nu ook in Burgum

In Fryslân zijn veel meer mensen met autisme dan vaak wordt gedacht. Dat zegt een van de directeuren van het bedrijf Scauting Coaching en Detachering, André Oostenveld. Dat bedrijf heeft al een vestiging in Fryslân, in Tsjalbert. Maar daar komt nu definitief een bij in Burgum. Na een zoektocht van een half jaar, is het gelukt om daar een geschikte locatie te vinden voor een nieuwe vorm van dagbesteding voor mensen met autisme. Die komt in verenigingsgebouw De Stryp aan de Bulthuissingel.

De vestiging in Tsjalbert is in januari geopend en sindsdien blijkt dat er veel behoefte is aan dagbesteding bij die doelgroep: mensen met autisme die normaal tot hoogbegaafd zijn.