Nieuwe stichting voor sociaal werk in Súdwest-Fryslân

Er komt een nieuwe en zelfstandige stichting die zich in de gemeente Súdwest-Fryslân bezig gaat houden met sociaal werk. Deze Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân gaat vanaf 1 januari 2018 het collectieve sociale werk in de gemeente vormgeven, vernieuwen en uitvoeren.

Het doel van de stichting is het behouden en ontwikkelen van sociale initiatieven en activiteiten in de buurt. Daarnaast moeten inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers met elkaar in contact worden gebracht.

Bij de nieuwe stichting zullen ongeveer acht tot tien mensen aan het werk gaan. Zij nemen de activiteiten over die eerder onder meer werden gedaan door Stichting Timpaan en Stichting Ouderenwerk Bolsward.