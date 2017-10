Nieuwe app voor patiënt om gesprek bij dokter op te nemen

Een nieuwe app maakt het mogelijk om het gesprek bij de dokter op te nemen. De consult+ app is ontwikkeld door verpleegkundige en zorg-innovator Klaas de Jong uit Sneek. Met de app kunnen patiënten een consult met de dokter voorbereiden en vastleggen. De app zou nodig zijn omdat uit onderzoek blijkt dat maar de helft van de patiënten de informatie onthoudt die ze bij de dokter krijgen. Bij slecht nieuws zou slechts 20 procent van het gesprek onthouden worden. De app moet de patiënt de regie teruggeven, zegt de Jong.

Volgens Klaas de Jong is de app veilig en garandeert die de privacy fan artsen: "Consult+ is veilig en bewaart de gesprekken versleuteld op de smartphone van de patiënt. De app maakt het delen van een opgenomen gesprek op social media uiterst moeilijk. Het gesprek thuis nog eens beluisteren is wel zeer eenvoudig."

De KNMG, de beroepsvereniging voor artsen, kwam woensdag met een protocol voor artsen voor het opnemen van gesprekken. Zij adviseren artsen om het vastleggen van gesprekken te omarmen.